O Prouni oferece bolsas de estudo para alunos do ensino superior em instituições privadasRafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 03/02/2026 09:42

O Programa Universidade para Todos (Prouni) divulgou na madrugada desta terça-feira, 3, o resultado da primeira chamada do programa. Os candidatos podem conferir o resultado pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

Candidatos que não tenham sido convocados na primeira chamada, devem aguardar a segunda chamada, prevista para 2 de março. A manifestação de interesse na lista de espera poderá ser feita entre 25 e 26 de março, e o resultado será divulgado em 31 de março.

Criado em 2004, o Prouni ocorre duas vezes ao ano e oferece bolsas de estudo em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de ensino superior.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a edição do Prouni do primeiro semestre de 2026 tem a maior oferta de bolsas da história do programa, com 594.519 bolsas. Desse total, 274.819 são integrais e 319.700 são parciais.