O Prouni oferece bolsas de estudo para alunos do ensino superior em instituições privadasRafa Neddermeyer/Agência Brasil
Prouni divulga aprovados em primeira chamada; confira
Candidatos podem conferir o resultado pela internet
Advogada grávida diz que procurador 'partiu pra cima' dela em meio a discussão em quilombo
Caso aconteceu na comunidade de Giral, em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, em Minas
Nexus: Lula é presidenciável com maior presença nas redes sociais
Instituto analisou o desempenho dos 11 principais nomes cotados para a disputa da Presidência nas cinco principais rsedes ociais - Instagram, X, Facebook, YouTube e TikTok
Camilo Santana deixará governo em abril, mas nega disputa a governo do CE
Santana liderava, em dezembro, a disputa pelo governo do Ceará em um cenário que o colocava frente a frente com Ciro Gomes e o senador Eduardo Girão (Novo)
Polícia científica confirma que corpo encontrado em Caldas Novas é de corretora que desapareceu
Daiane Alves Souza, de 43 anos, desapareceu no dia 17 de dezembro
Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 144 milhões
Apostadores não acertaram as seis dezenas do concurso 2.968
Fundo Amazônia aplica R$ 80 milhões para produção agrícola comunitária
Edital apoia projetos de povos tradicionais
Polícia Civil conclui investigação sobre morte do cão Orelha e pede internação de adolescente em SC
Caso ocorreu em Florianópolis; jovem é apontado como autor das agressões fatais e outros três adultos foram indiciados por coação a testemunha, além de quatro adolescentes responsabilizados por maus-tratos ao cão Caramelo
