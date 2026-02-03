Ministro da Educação, Camilo SantanaAgência Brasil
Camilo Santana deixará governo em abril, mas nega disputa a governo do CE
Santana liderava, em dezembro, a disputa pelo governo do Ceará em um cenário que o colocava frente a frente com Ciro Gomes e o senador Eduardo Girão (Novo)
Polícia científica confirma que corpo encontrado em Caldas Novas é de corretora que desapareceu
Daiane Alves Souza, de 43 anos, desapareceu no dia 17 de dezembro
Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 144 milhões
Apostadores não acertaram as seis dezenas do concurso 2.968
Fundo Amazônia aplica R$ 80 milhões para produção agrícola comunitária
Edital apoia projetos de povos tradicionais
Polícia Civil conclui investigação sobre morte do cão Orelha e pede internação de adolescente em SC
Caso ocorreu em Florianópolis; jovem é apontado como autor das agressões fatais e outros três adultos foram indiciados por coação a testemunha, além de quatro adolescentes responsabilizados por maus-tratos ao cão Caramelo
Justiça mantém prisão e diz que piloto não tem direito à cela especial
Decisão foi proferida nesta segunda-feira
