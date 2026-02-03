OAB alerta que o candidato deve se inscrever no site oficial da FGV e o pagamento deve ser apenas por boletoDivulgação
OAB pede à PF inquérito contra autores de site falso de inscrição no Exame Unificado
A Ordem quer saber quem são os ‘responsáveis pela criação e divulgação da fraude’
OAB pede à PF inquérito contra autores de site falso de inscrição no Exame Unificado
A Ordem quer saber quem são os ‘responsáveis pela criação e divulgação da fraude’
Maranhão: buscas por crianças em Bacabal completam 30 dias sem avanços
Não há suspeitos de envolvimento no desaparecimento dos irmãos
STF pode julgar restrições a juízes em redes sociais nesta quarta-feira
Supremo vai decidir se a norma estabelecida pelo CNJ em 2019 é válida
Mãe que matou filho de 7 anos e escondeu corpo no freezer tem pena de 24 anos mantida pelo STJ
À época, segundo os autos, o menino sofria agressões frequentes por não cumprir tarefas domésticas
Câmara aprova projeto que cria cargos em ministérios com impacto orçamentário de R$ 5,3 bi
Ainda neste mesmo dia, estreia de votação do Congresso neste ano, a Casa ainda aprovou outro projeto que trará gratificações para servidores do Congresso Nacional, em valor estimado de cerca de R$ 800 milhões
Senado aprova gratificação para servidores da Câmara; projeto vai à sanção
Salário de altos funcionários da Casa pode chegar a R$ 77 mil
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.