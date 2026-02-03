OAB alerta que o candidato deve se inscrever no site oficial da FGV e o pagamento deve ser apenas por boleto - Divulgação

Publicado 03/02/2026 21:21

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) decidiu pedir inquérito da Polícia Federal para investigar ‘a atuação de criminosos’ que criaram um site falso de inscrição na prova do Exame de Ordem Unificado (EOU). A OAB alertou que a página fraudulenta induz os candidatos ao pagamento da taxa por meio de Pix, não emite boleto bancário e não envia confirmação por e-mail após a suposta inscrição.

A Ordem pede ‘a identificação da autoria da fraude e da materialidade e circunstâncias do golpe’. A entidade quer saber quem são os ‘responsáveis pela criação e divulgação do site fraudulento’.

Segundo a OAB, as inscrições para o Exame de Ordem devem ser realizadas exclusivamente por meio do site oficial da Fundação Getulio Vargas (FGV), instituição responsável pela organização do certame. "Qualquer outro site, link ou mensagem recebida por redes sociais, aplicativos de mensagens ou e-mail deve ser desconsiderado."

Os endereços eletrônicos oficiais do Exame de Ordem são: examedeordem.oab.org.br www.oab.fgv.br . Qualquer outro endereço eletrônico que prometa inscrições ou pagamento da taxa não é reconhecido pela OAB.

No procedimento regular de inscrição, o candidato é direcionado ao ambiente oficial da FGV, com a emissão de boleto bancário ou outra forma de pagamento prevista no edital, além do envio de confirmação formal após a conclusão da inscrição. "A ausência desses passos é um indicativo claro de fraude."