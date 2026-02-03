A redução do custo e das exigências para emissão da CNH estimularam o aumento nos pedidos pelo documentoMarcello Casal Jr/Agência Brasil
Novos pedidos de CNH quadruplicam em janeiro, mostra Senatran
Cerca de 300 mil documentos foram emitidos desde mudança em sistema
MPF pede novo bloqueio, de R$ 200 milhões, da Vale após vazamento na Mina de Viga
A medida ocorre na sequência do transbordamento de água e sedimentos que atingiu cursos d'água que alimentam o Rio Paraopeba
Câmara inicia instalação de comissões e troca presidentes de seis colegiados
Trabalhos devem ter início nesta quarta-feira
SUS oferece vacina contra bronquiolite para bebês prematuros
Crianças com comorbidade também poderão receber imunizante
Caiado se reúne com Marco Rubio, secretário de Trump, em meio a pré-campanha ao Planalto
Encontro faz parte de uma reunião ministerial internacional dedicada a minerais críticos e terras raras
Senado aprova MP do Gás do Povo com impacto de R$ 5 bi em 2026
Programa amplia em três vezes o número de famílias atendidas em relação à versão anterior
