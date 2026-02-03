Segundo o MPF, o vazamentio da mina da Vale causou assoreamento de córregos e danos à vegetaçãoPrefeitura de Congonhas/Divulgação
MPF pede novo bloqueio, de R$ 200 milhões, da Vale após vazamento na Mina de Viga
A medida ocorre na sequência do transbordamento de água e sedimentos que atingiu cursos d'água que alimentam o Rio Paraopeba
