Segundo o MPF, o vazamentio da mina da Vale causou assoreamento de córregos e danos à vegetaçãoPrefeitura de Congonhas/Divulgação

Publicado 03/02/2026 19:31

Uma segunda cautelar contra a Vale foi apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF). A ação pede um novo bloqueio, agora de R$ 200 bilhões, e a suspensão da venda ou transferência dos direitos minerários da Mina de Viga, em Congonhas (MG).

A medida ocorre na sequência do transbordamento de água e sedimentos que atingiu cursos d'água que alimentam o Rio Paraopeba. O incidente causou assoreamento de córregos e danos à vegetação, segundo o MPF.

Segundo a ação, vistorias técnicas mostraram que o incidente ocorreu em estruturas denominadas sumps - que são um reservatório que serve para controle do fluxo de água. Após chuvas intensas, dois desses tanques transbordaram, gerando um processo erosivo em cascata.

Para o MPF, isso indica que as estruturas não possuíam sistemas de drenagem adequados para situações de chuva forte.

O vazamento em Viga ocorreu menos de 24 horas após incidente similar na Mina de Fábrica, também sob responsabilidade da Vale. Sobre esse incidente, o MPF também ajuizou ação no dia 30 de janeiro. Na ação, foi pedido o bloqueio cautelar de R$ 1 bilhão