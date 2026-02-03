Hugo Motta negociou o comando das comissões com as lideranças partidáriasKayo Magalhães/Câmara dos Deputados Fonte: Agência Câmara de Notícias
Câmara inicia instalação de comissões e troca presidentes de seis colegiados
Trabalhos devem ter início nesta quarta-feira
SUS oferece vacina contra bronquiolite para bebês prematuros
Crianças com comorbidade também poderão receber imunizante
Caiado se reúne com Marco Rubio, secretário de Trump, em meio a pré-campanha ao Planalto
Encontro faz parte de uma reunião ministerial internacional dedicada a minerais críticos e terras raras
Senado aprova MP do Gás do Povo com impacto de R$ 5 bi em 2026
Programa amplia em três vezes o número de famílias atendidas em relação à versão anterior
Brasileira Débora Garofalo é eleita professora mais influente do mundo
Trajetória docente que extrapola o cotidiano escolar foi reconhecida
STF arquiva investigação sobre senador flagrado com R$ 33 mil na cueca
Decisão acatou o pedido da PGR, que não identificou sinais de ocultamento de valores durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão
