Bombeiros controlaram o fogo no localReprodução / Redes sociais

Publicado 03/02/2026 08:49

Uma explosão causada pelo vazamento de um botijão de gás deixou sete pessoas feridas na noite desta segunda-feira (2), no Jardim Ângela, Zona Sul de São Paulo.

Policiais militares e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. No local, os agentes apuraram que a explosão, que atingiu várias residências, ocorreu em razão de um vazamento de gás.

As vítimas, dois adultos, três adolescentes e duas crianças, deram entrada no Hospital M’Boi Mirim. Os bombeiros controlaram o fogo no local.



A perícia foi acionada, e o caso registrado como explosão e lesão corporal no 47º DP (Capão Redondo).

