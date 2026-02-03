Fies vai ofertar 67.301 vagas em 1.421 instituições de ensino superiorMarcello Casal Jr/Agência Brasil
Fies 2026 abre inscrições; veja como participar
Candidatos podem escolher até três opções de curso
Motorista morre após pular de caminhão desgovernado em MG
Perícia apontou perda de controle direcional do veículo; acidente ocorreu no km 774, em Leopoldina
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado de R$ 130 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h
Lula envia acordo comercial Mercosul-UE para o Congresso Nacional
Texto deve ser apreciado pelos parlamentares nas próximas semanas
Cármen Lúcia anuncia proposta para atuação de juízes eleitorais
A ministra é a presidente do Tribunal Superior Eleitoral
Flávio Bolsonaro compara Lula a 'Opala velhão' e o chama de ultrapassado
Lançado em 1968, o Opala foi primeiro automóvel de passeio da Chevrolet do Brasil e chegou oferecendo luxo e status
