Condutor seguia pela via quando percebeu que o caminhão estava fora de controleReprodução / Redes sociais

Publicado 03/02/2026 08:05

Um motorista morreu, nesta segunda-feira (2), após pular de um caminhão desgovernado na BR-116, na altura do km 774, no município de Leopoldina, em Minas Gerais.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor seguia pela via quando percebeu que o caminhão estava fora de controle. Diante da situação, decidiu pular do veículo, mas morreu ao cair no solo. A perícia concluiu que o acidente foi causado pela perda do controle direcional do veículo.

Equipes da PRF, peritos da Polícia Civil de Minas Gerais, a Funerária Cristo Redentor, de Leopoldina, e a concessionária EcoRioMinas estiveram no local prestando assistência.