Flávio Bolsonaro compara Lula a 'Opala velhão' e o chama de ultrapassado
Lançado em 1968, o Opala foi primeiro automóvel de passeio da Chevrolet do Brasil e chegou oferecendo luxo e status
CPMI do INSS entra em nova fase com filho de Lula e mulher ligada a Flávio Bolsonaro na mira
Relator quer apurar as movimentações dos três com Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, apontado pela investigação da Polícia Federal como um dos principais articuladores do esquema
Câmara aprova MP do Gás do Povo por 415 votos a 29
Programa é de autoria do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e altera a lei que instituiu o Auxílio Gás dos Brasileiros, do governo de Jair Bolsonaro (PL), um programa de auxílio à compra do gás de cozinha
Chacina de Paraisópolis: Promotoria pede júri popular a PMs envolvidos
Nove jovens morreram durante ação policial em um baile funk, em 2019
Motta promete avançar sobre escala 6x1 e trabalho por aplicativos
Fim da escala é prioridade do governo, que estuda enviar projeto
Davi Alcolumbre prega convivência pacífica entre Poderes
Presidente do Congresso abriu ano legislativo com discurso político
