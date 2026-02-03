Momento foi registrado pela câmera do celular do motorista - Reprodução / Redes sociais

Uma corrida por aplicativo terminou em briga entre o motorista e um dos passageiros, neste domingo (1º), em Salvador, na Bahia. Durante o trajeto, um dos clientes que estava no banco de trás iniciou um ato sexual oral. Diante da situação, o condutor parou o veículo e pediu que ambos descessem, quando a confusão começou.

Motorista de aplicativo é agredido ao interromper ato sexual entre passageiros em Salvador



Reprodução / Redes sociais#ODia pic.twitter.com/ueDRNPwh9r — Jornal O Dia (@jornalodia) February 3, 2026

O momento foi registrado pela câmera do celular do motorista. No veículo estavam três passageiros, dois no banco de trás e um no banco da frente.



Ao perceber o que estava acontecendo, o condutor parou o carro e pediu que os clientes saíssem. Um deles reagiu e ameaçou agredir o motorista, que saiu do veículo e acabou atingido por um soco. As informações são do "Metrópoles".

O condutor registrou boletim de ocorrência contra o passageiro. A Polícia Civil apura o caso como vias de fato, por agressões entre as duas partes.