Fernando Haddad, ministro da Fazenda - Evaristo Sa/AFP

Publicado 03/02/2026 10:35

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, nesta terça-feira, 3, que levou ao conhecimento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o caso do Banco Master depois que Gabriel Galípolo assumiu a presidência do Banco Central (BC).

Segundo ele, a orientação de Lula foi encaminhar o caso às autoridades competentes para que fosse feita a investigação dos possíveis crimes.



"Desde o primeiro momento, a orientação do presidente da república foi, se há crime leve ao conhecimento da autoridade responsável", afirmou durante entrevista à rádio BandnewsFM.



Ele aproveitou para elogiar o trabalho de Galípolo no BC: "Eu penso que o Banco Central já está entregando um bom trabalho na questão regulatória, porque herdou um abacaxi do tamanho que herdou".



Haddad afirmou ainda que nunca conversou sobre o caso Master com o ex-presidente do BC Roberto Campos Neto e que, naquela gestão, o caso era "opaco".



O ministro disse que entendeu a magnitude do problema envolvendo o caso quando, durante a tramitação da proposta de autonomia financeira do BC, houve sugestões de aumentar o limite de garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC).



"Eu só comecei a estranhar esse assunto, entender que era uma coisa preocupante quando começaram a discutir a PEC da autonomia financeira do Banco Central e no âmbito dessa discussão eles queriam aumentar o valor da garantia do FGC porque os R$ 250 mil já não estava permitindo rodar a bicicleta do Master", afirmou.



Por fim, Haddad declarou esperar que as investigações levem aos reais responsáveis pelo caso Master e para onde foi o dinheiro da venda dos CDBs do banco que não estão mais nas contas da instituição financeira, ele disse que o rastro do dinheiro está aí e é preciso ir atrás.