Ao menos cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender a ocorrênciaReprodução / TV Globo
Ônibus escolar bate em poste e deixa ao menos sete feridos
Entre as vítimas estão o motorista, a monitora e cinco crianças
MP Militar deve pedir expulsão de Bolsonaro e outros quatro oficiais condenados pela trama golpista
Representação por indignidade ao oficialato será apresentada ao STM
Haddad detalha orientações recebeu de Lula sobre caso Master após posse de Galípolo no BC
Segundo o Ministro da Fazenda, o economista herdou um 'abacaxi'
Vídeo! Motorista de aplicativo é agredido ao interromper ato sexual entre passageiros em Salvador
Condutor registrou boletim de ocorrência; Polícia Civil apura o caso
Prouni divulga aprovados em primeira chamada; confira
Candidatos podem conferir o resultado pela internet
Explosão por vazamento de gás deixa sete pessoas feridas em SP
Acidente atingiu várias residências; vítimas foram levadas ao Hospital M’Boi Mirim
