Ao menos cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender a ocorrência - Reprodução / TV Globo

Publicado 03/02/2026 11:19

Um ônibus escolar bateu em um poste na estrada vicinal Adolpho Pecorari, no limite entre Itatiba e Valinhos, no interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira (3). Ao menos sete pessoas ficaram feridas. Ainda não há informações oficiais sobre as causas do acidente.



Entre as vítimas estão o motorista, a monitora e três crianças, que foram encaminhadas à Santa Casa de Itatiba. Outras duas crianças receberam atendimento em um hospital de Valinhos. Nenhuma delas teve ferimentos graves.

Ao menos cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender a ocorrência. Segundo informações, a pista estava molhada e coberta por muitas folhas. O motorista precisou frear, mas acabou deslizando e perdendo o controle do veículo. A via ficou interditada nos dois sentidos e teve liberação parcial por volta das 8h.