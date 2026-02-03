Medida se refere exclusivamente ao lote 183/3 B - Divulgação

Publicado 03/02/2026 11:58 | Atualizado 03/02/2026 12:05

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (2), a interdição cautelar de um lote do leite condensado semidesnatado da marca La Vaquita, produzido pela empresa Apti Alimentos Ltda. A medida se refere exclusivamente ao lote 183/3 B.

De acordo com a Agência, a decisão foi tomada com base em um laudo de análise fiscal do Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ), que reprovou o produto em um teste microbiológico.

"Esse procedimento tem por finalidade medir, de forma precisa, a quantidade de bactérias Staphylococcus aureus em alimentos, bebidas e embalagens. A presença desses microrganismos em níveis elevados pode causar intoxicações alimentares e outras doenças. Por essa razão, o teste é fundamental para garantir a segurança dos produtos alimentícios", explicou.

A interdição cautelar significa que o lote não pode ser comercializado nem consumido até a conclusão das avaliações sanitárias.

O DIA tenta contato com a empresa fabricante para comentar a decisão. O espaço segue aberto para manifestação.