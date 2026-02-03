Medida se refere exclusivamente ao lote 183/3 BDivulgação
Anvisa suspende lote de leite condensado por risco à saúde; saiba qual
Produto foi reprovado em análise microbiológica
Anvisa suspende lote de leite condensado por risco à saúde; saiba qual
Produto foi reprovado em análise microbiológica
PF faz operação contra fraudes milionárias em contas da Caixa em SP
Ação investiga uma associação criminosa responsável por movimentações suspeitas que ultrapassam R$ 3 milhões
Ônibus escolar bate em poste e deixa ao menos sete feridos
Entre as vítimas estão o motorista, a monitora e cinco crianças
MP Militar deve pedir expulsão de Bolsonaro e outros quatro oficiais condenados pela trama golpista
Representação por indignidade ao oficialato será apresentada ao STM
Haddad detalha orientações recebeu de Lula sobre caso Master após posse de Galípolo no BC
Segundo o Ministro da Fazenda, o economista herdou um 'abacaxi'
Vídeo! Motorista de aplicativo é agredido ao interromper ato sexual entre passageiros em Salvador
Condutor registrou boletim de ocorrência; Polícia Civil apura o caso
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.