Barreirinhas disse que a Receita Federal vai atacar as finanças do crime organizadoLula Marques/Agência Brasil
Secretário da Receita: não esperaremos novo arcabouço legal para seguir atuando contra crime organizado
Robinson Barreirinhas afirmou que é preciso atuar em comunidades sobre delitos que não permitem que a população tenha acesso a serviços e produtos por conta de facções
Alckmin sobre expectativa do encontro de Lula com Trump: 'Intenção é zerar tarifas'
Vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento afirmou que a ideia é focar em alguns produtos agrícolas e muito mais na indústria
Vídeo: Ônibus com romeiros capota e deixa 15 mortos e vários feridos em Alagoas
Entre as vítimas fatais estão três crianças
Ministro propõe força-tarefa para identificar deep fake nas eleições
Gilmar Mendes sugere parceria com provedoras de ferramentas de IA
PF investiga suspeita de corrupção e fraude em licitações no Amapá envolvendo R$ 7 milhões
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos para apurar esquema em obras públicas municipais
Inmetro e ANP combatem fraudes em postos de combustíveis
Operação Tô de Olho atinge simultaneamente oito estados e o DF
