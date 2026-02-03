Barreirinhas disse que a Receita Federal vai atacar as finanças do crime organizado - Lula Marques/Agência Brasil

Publicado 03/02/2026 14:31

São Paulo - O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, disse nesta terça-feira, 3, que o órgão não vai esperar um novo arcabouço legal para seguir atuando contra o crime organizado. Ele participa de um almoço na Frente Parlamentar do Empreendedorismo. "Nós não vamos esperar também esse novo arcabouço para dentro do arcabouço já existente continuar atuando contra a organização criminosa, é um caminho sem volta", afirmou.

Ele afirmou ainda que é preciso atuar em comunidades sobre crimes que não permitem que a população tenha acesso a serviços e produtos por conta de facções, como a venda de gás por exemplo. "A Receita Federal já escolheu membros de uma força-tarefa conjunta com a Polícia Federal, deslocados aqui no Rio de Janeiro, dentro daquela ADPF das favelas", completou.