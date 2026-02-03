Lindbergh lembrou que já assinou a proposta apresentada por Rollemberg - Câmara dos Deputados

Lindbergh lembrou que já assinou a proposta apresentada por RollembergCâmara dos Deputados

Publicado 03/02/2026 14:32

A bancada do PT na Câmara dos Deputados vai assinar o pedido de instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar fraudes com o envolvimento do Banco Master, afirmou o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), nesta terça-feira, 3, a jornalistas em Brasília.

Na ocasião, o parlamentar se referiu ao requerimento protocolado pelo deputado Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) com 201 assinaturas na segunda-feira, 2.

De acordo com Lindbergh, os petistas também assinarão o pedido das deputadas Fernanda Melchionna (PSOL-RS) e Heloísa Helena (Rede-RJ) para a abertura de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), que teria a participação de deputados e de senadores.



"Nós vamos assinar tanto a CPI da Câmara, do Rollemberg, quanto a CPMI da Heloísa Helena e da Fernanda Melchionna", declarou Lindbergh. O deputado também atribuiu os trabalhos da Polícia Federal e da Receita Federal a determinações do governo. "Nós não vamos entrar na defensiva num assunto que é o governo que está apurando."



Lindbergh disse, porém, que os petistas não vão apoiar o pedido de CPMI apresentado pelo deputado Carlos Jordy (PL-RJ), da oposição.



Lindbergh deixa nesta terça-feira a liderança do PT na Câmara e será substituído por Pedro Uczai (PT-SC). A bancada do partido faz um rodízio anual no cargo. As declarações ocorreram na frente da residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). Lindbergh compareceu ao local para conduzir Uczai à reunião do colégio de líderes que ocorreu na manhã desta terça.