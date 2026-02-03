Lindbergh lembrou que já assinou a proposta apresentada por RollembergCâmara dos Deputados
"Nós vamos assinar tanto a CPI da Câmara, do Rollemberg, quanto a CPMI da Heloísa Helena e da Fernanda Melchionna", declarou Lindbergh. O deputado também atribuiu os trabalhos da Polícia Federal e da Receita Federal a determinações do governo. "Nós não vamos entrar na defensiva num assunto que é o governo que está apurando."
Lindbergh disse, porém, que os petistas não vão apoiar o pedido de CPMI apresentado pelo deputado Carlos Jordy (PL-RJ), da oposição.
Lindbergh deixa nesta terça-feira a liderança do PT na Câmara e será substituído por Pedro Uczai (PT-SC). A bancada do partido faz um rodízio anual no cargo. As declarações ocorreram na frente da residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). Lindbergh compareceu ao local para conduzir Uczai à reunião do colégio de líderes que ocorreu na manhã desta terça.
