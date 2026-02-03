Frei Sérgio ocupou uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul - Redes Sociais/Reprodução

Frei Sérgio ocupou uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio Grande do SulRedes Sociais/Reprodução

Publicado 03/02/2026 16:54

São Paulo - Um dos fundadores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Frei Sérgio Antônio Görgen morreu nesta terça-feira, 3, no Rio Grande do Sul, vítima de um infarto. Frei Sérgio, que completou 70 anos no último dia 29, morreu em sua casa no Assentamento Conquista da Fronteira, na Região da Campanha do Rio Grande do Sul.

"Frade franciscano, escritor e intelectual orgânico das causas populares, Frei Sérgio foi mais do que um dirigente; foi um pastor que escolheu o 'cheiro das ovelhas' e o barro das trincheiras. Sua partida deixa um vazio imenso na luta social brasileira, mas seu legado de soberania alimentar e dignidade camponesa permanece vivo em cada semente crioula plantada neste solo", afirmou o MST em nota.

Ex-deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, Frei Sérgio era filiado ao PT desde 2000. Em 2022, ele foi candidato a deputado estadual no estado mais uma vez e foi eleito suplente. Militante de organizações de luta pela reforma agrária, ele foi também dirigente do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte de Frei Sérgio, a quem chamou de um grande amigo. Lula citou o apoio que recebeu do ex-deputado durante o período em que esteve preso em Curitiba, em 2018, e exaltou o trabalho de Frei Sérgio pela agricultura familiar e no combate à fome.

"A fé e as sábias palavras de Frei Sérgio durante suas visitas em Curitiba me ajudaram a atravessar com força e esperança os momentos difíceis da prisão injusta a que fui submetido. Ele carregava consigo uma história de vida exemplar. De luta e de sacrifícios pessoais — incluindo greves de fome — para garantir os direitos daqueles que vivem da agricultura familiar", escreveu o presidente em publicação no X.

"Frei Sérgio dedicou sua vida a cumprir o ensinamento de Cristo: 'Dai de comer a quem tem fome'. Lutou pela alimentação do corpo e da alma. E deixa esta vida com sua missão cumprida, que seguirá servindo de exemplo e inspiração a todos nós. Descanse em paz, companheiro", finalizou.