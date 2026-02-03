Segundo a Enel, apagão teria ocorrido por causa de uma falha na rede elétrica - Paulo Pinto / Agência Brasil

Diferentes bairros da região central de São Paulo registraram falta de energia na tarde desta terça-feira, 3. Há relatos de ruas no escuro em Higienópolis, Cerqueira César, Bela Vista, Consolação, Vila Buarque e República.

A concessionária de energia Enel afirmou que houve uma falha na rede que abastece as avenidas Nove de Julho e Higienópolis, afetando também o entorno. "Técnicos estão trabalhando para identificar a causa da interrupção."

A distribuidora também informou ter disponibilizado geradores para manter o fornecimento enquanto realiza os reparos. "As equipes continuarão atuando até que o serviço esteja totalmente restabelecido." Segundo levantamento da empresa, cerca de 37 mil imóveis estavam sem luz às 14h30 desta terça.

O Sesc Consolação, a sede do Senac São Paulo e o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo (TJM-SP), todos na Rua Dr Vila Nova, na Vila Buarque, foram afetados.

O Sesc informou que a energia foi restabelecida por volta das 14h. O TJM disse que a falta de luz durou cerca de uma hora. "Até o momento, não houve esclarecimento por parte da concessionária acerca do motivo que ocasionou a falha." O Senac ainda não retornou o contato da reportagem.

Nas redes sociais, moradores reclamam da falta de luz. "Rua Fortunato (Vila Buarque) ficou sem luz desde a meia-noite", comentou a mentora em comunicação Ana Paula Feitosa. "Rua Maranhão (Higienópolis) sem luz. No prédio, ligaram para a Enel. Previsão de retorno à meia-noite", relatou a artista Alessandra Vetorazzi. "Rua Amaral Gurgel (Vila Buarque) sem luz", escreveu a tatuadora Mirella Brizzi.