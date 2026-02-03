Vorcaro foi convocado a depor na CPMI do INSSYouTube/Reprodução
Defesa de Daniel Vorcaro pede adiamento ou flexibilização de depoimento à CPMI do INSS
Banqueiro cumpre prisão domiciliar e, por isso, o deslocamento até Brasília depende de autorização judicial
'Nós temos uma fila de CPIs', diz Hugo Motta sobre a instalação de comissão sobre Banco Master
Câmara dos Deputados deve seguir ordem cronológica antes de investigar o caso
Defesa recorre à Primeira Turma do STF contra prisão de Filipe Martins
Adovagdos alegam que não há provas de que o ex-assessor de Bolsonaro tenha acessado as redes sociais
Gleisi sobre Haddad: Todo mundo tem que entrar em campo e vestir a camisa
Ministra deseja que o titular da Fazenda seja candidato neste ano
Anvisa aprova novas indicações de Ozempic e Wegovy; veja quais
Fabricante dos medicamentos apresentou estudos que indicaram que o uso da semaglutida reduziu a progressão da insuficiência renal
Lula recebe credenciais de nove novos embaixadores
Cerimônias ocorreram no Palácio do Planalto por volta das 10h30
