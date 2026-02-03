Flávio Bolsonaro busca aproximação com a direita internacional - AFP

Flávio Bolsonaro busca aproximação com a direita internacionalAFP

Publicado 03/02/2026 17:19

Brasília - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, reafirmou nesta terça-feira, 3, que a missão atribuída ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é a da reeleição ao governo estadual e atrelou o sucesso político do chefe do Executivo paulista ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em um aceno, porém, Flávio referiu-se a Tarcísio como uma "revelação política".

"O Tarcísio talvez seja a maior revelação política dos últimos anos. É do grupo do Bolsonaro, saiu da costela do Bolsonaro ... Ele, Bolsonaro, enxergou na figura do Tarcísio uma pessoa séria, gestor competente e inteligente e que é a cara que o eleitor de São Paulo escolhe", declarou Flávio em entrevista ao canal do YouTube do influenciador Paulo Figueiredo.

O senador disse esperar atrair o apoio de partidos da centro-direita, ainda que em um eventual segundo turno. "Estou feliz com o caminho que as coisas estão seguindo. Estão nos integrando. Respeito o tempo de cada um, mas sempre vou buscar unidade, seja agora, no meio da eleição ou no segundo turno, se tiver", falou.

"Da minha parte, sempre houve união. Nunca considerei um cenário em que não houvesse integração. Cada partido no seu tempo, respeito isso. Nunca tive dúvida que iremos caminhar juntos. É a analogia do melão no caminhão: a gente vai andando, os melões vão se acomodando", disse.

A declaração foi dada durante viagem de Flávio ao Bahrein, como parte da tentativa de se aproximar da direita internacional. O senador já passou por Israel e deve seguir para os Emirados Árabes e para o Catar. Também planeja ir em breve a países da América Latina, como México e Argentina. Segundo o senador, as viagens internacionais têm o objetivo de explicar por que Jair Bolsonaro o escolheu como pré-candidato.

Flávio afirmou ainda que "muitos desdenham" do trabalho do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que o acompanha nas viagens.

O senador anunciou sua pré-candidatura em 5 de dezembro. De lá para cá, tem tentado captar o apoio de partidos de centro, como PP, Republicanos e União Brasil.