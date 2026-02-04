João Paulo participou da invasão ao Palácio do Planalto - Reprodução/ redes sociais

Publicado 04/02/2026 08:27

A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta terça-feira (3), João Paulo Silva Matos, de 36 anos, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por crimes relacionados aos atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, que estava foragido no Paraguai.



Segundo a corporação, ele foi entregue por autoridades paraguaias na Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu.

"Os agentes do país vizinho localizaram o preso após compartilhamento de informações por parte da Polícia Federal, que davam conta de seu paradeiro", informou a PF.

Condenado a 14 anos de prisão em regime fechado, João Paulo é natural de Londrina (PR) e participou da invasão ao Palácio do Planalto. Ele foi identificado pela PF e pela Procuradoria-Geral da República (PGR) em vídeos publicados nos stories dentro do prédio, nos quais aparece incitando um golpe de Estado.





