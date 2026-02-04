João Paulo participou da invasão ao Palácio do PlanaltoReprodução/ redes sociais
Segundo a corporação, ele foi entregue por autoridades paraguaias na Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu.
PF prende condenado pelos atos golpistas do 8 de janeiro que estava foragido no Paraguai
João Paulo Silva Matos vai cumprir pena de 14 anos em regime fechado
