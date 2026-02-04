Criança foi atacada pelo cão do padrasto dentro de casaReprodução / Redes sociais
Polícia Civil de SP apura se bebê de 11 meses estava morto antes de ser atacado por pitbull
Corporação investiga se houve imprudência ou negligência
Elevador despenca com oito pessoas em condomínio no DF
Cabine caiu do terceiro andar até o primeiro subsolo em Samambaia; duas vítimas ficaram feridas
PF prende condenado pelos atos golpistas do 8 de janeiro que estava foragido no Paraguai
João Paulo Silva Matos vai cumprir pena de 14 anos em regime fechado
Meio/Ideia: Flávio Bolsonaro cresce e empata tecnicamente com Lula no 2º turno
Presidente tem 45,8% contra 41,1% do senador
Motorista de aplicativo é sequestrado por falsos passageiros e tem R$ 30 mil roubados em SP
Um dos suspeitos, de 17 anos, foi localizado e apreendido; investigações seguem para localizar o segundo envolvido
Governo Lula é desaprovado por 51,4%, aponta pesquisa
Levantamento mostra cenário de estabilidade na avaliação do presidente
