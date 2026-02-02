Criança foi atacada pelo cão do padrasto dentro de casa - Reprodução / Redes sociais

Criança foi atacada pelo cão do padrasto dentro de casaReprodução / Redes sociais

Publicado 02/02/2026 08:05

Um bebê de 10 meses foi morto, neste domingo (1º), por um cão da raça pitbull, em Socorro, no interior de São Paulo. O animal pertence ao padrasto da criança.

O momento foi registrado por câmeras de segurança, que mostram o bebê em uma cadeira no instante em que é atacado pelo animal. Nas imagens, é possível ouvir alguém gritando "matou o meu filho".

Bebê de 10 meses morre após ataque de pitbull no interior de São Paulo



Reprodução / Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/9buEQn15IO — Jornal O Dia (@jornalodia) February 2, 2026

O cachorro foi recolhido e encaminhado ao canil da Guarda Municipal. A criança foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital da Cidade, porém não resistiu.

O padrasto e a mãe foram conduzidos à Delegacia de Serra Negra. A Polícia Civil investigará a possível ocorrência de negligência e omissão de cuidados, podendo ambos responder por homicídio culposo.