Inmet mantém alerta laranja para tempestades em grande parte do País Paulo Pinto/Agência Brasil
Onda de calor atinge o Sul; outros regiões continuam com alerta para tempestades
Há risco de alagamentos, ventos fortes e queda de granizo
Onda de calor atinge o Sul; outros regiões continuam com alerta para tempestades
Há risco de alagamentos, ventos fortes e queda de granizo
Homem mata companheira e filha de 2 anos com golpes de facão em MG
Suspeito foi preso em flagrante; caso é investigado pela Polícia Civil
Ônibus cai em ribanceira e deixa três mortos e 13 feridos em Santa Catarina
Veículo transportava 25 pessoas
Polícia Civil de SP apura se bebê de 11 meses estava morto antes de ser atacado por pitbull
Corporação investiga se houve imprudência ou negligência
Elevador despenca com oito pessoas em condomínio no DF
Cabine caiu do terceiro andar até o primeiro subsolo em Samambaia; duas vítimas ficaram feridas
PF prende condenado pelos atos golpistas do 8 de janeiro que estava foragido no Paraguai
João Paulo Silva Matos vai cumprir pena de 14 anos em regime fechado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.