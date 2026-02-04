Autor conduzido a uma delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais - Divulgação / PCMG

Autor conduzido a uma delegacia da Polícia Civil de Minas GeraisDivulgação / PCMG

Publicado 04/02/2026 09:52

Um homem, de 24 anos, assassinou a companheira, de 25, e a filha, de apenas 2, nesta terça-feira (3), no bairro Santa Clara, em Mariana, Minas Gerais. Ele foi preso em flagrante. O caso é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Uma equipe da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada. Ao chegar ao local, os agentes se depararam com o portão fechado e com o imóvel aparentemente vazio. Pouco tempo depois, o suspeito chegou ao local de carro, acompanhado do padrasto.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, o homem informou que havia duas pessoas mortas no quintal. Ele conduziu os militares até os fundos, uma região de mata. Os corpos foram encontrados sem sinais de vida.

Em um primeiro momento, o homem negou ter participado do assassinato, mas acabou confessando a autoria do crime. Questionado sobre o motivo, ele apresentou versões diferentes e confusas.

Os policiais encontraram um facão no terreno do vizinho, que teria sido utilizado no crime. O morador foi preso em flagrante e conduzido a uma delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).