Ministro Marco Buzzi negou que tenha cometido "ato impróprio"Divulgação STJ
Ministro do STJ Marco Buzzi é acusado de assédio sexual contra jovem de 18 anos
Acompanhada dos pais, a vítima registrou um boletim de ocorrência na polícia
Ministro do STJ Marco Buzzi é acusado de assédio sexual contra jovem de 18 anos
Acompanhada dos pais, a vítima registrou um boletim de ocorrência na polícia
Michelle Bolsonaro declara apoio a Caroline de Toni após impasse do PL sobre Senado em Santa Catarina
Ex-primeira-dama compartilhou imagens ao lado da deputada federal
Prouni tem mais de 226 mil pré-selecionados na 1ª chamada
Programa oferece 595.374 bolsas de estudos, em 895 cursos de 1.046 instituições privadas por todo o país
BNDES libera R$ 280 milhões para fábrica de baterias voltada à transição energética
Fábrica ficará em Itajaí, Santa Catarina, e deve criar 90 postos de trabalho
Condenado por antissemitismo, vereador retorna à Câmara de São Paulo
Adilson Amadeu é suplente e assume temporariamente o lugar Ricardo Teixeira, licensiado por questões de saúde
Diretoria do BC se reúne com senadores para discutir o caso do Banco Master
Encontro acontecerá na sede do Banco Central
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.