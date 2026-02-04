Projeto que proíbe propaganda de bets é de autoria do senador Randolfe RodriguesAgência Senado
Senado aprova em comissão projeto que proíbe publicidade de apostas esportivas e jogos on-line
Proposta veda veiculação de anúncios rádio, televisão, jornais, revistas e redes sociais, além de patrocínios a eventos e clubes esportivos
Abuso policial gera mais insegurança, diz Human Rights Watch
Quase 6 mil pessoas morreram em ações de forças de segurança em 2025
Ministro do STJ Marco Buzzi é acusado de assédio sexual contra jovem de 18 anos
Acompanhada dos pais, a vítima registrou um boletim de ocorrência na polícia
Michelle Bolsonaro declara apoio a Caroline de Toni após impasse do PL sobre Senado em Santa Catarina
Ex-primeira-dama compartilhou imagens ao lado da deputada federal
Prouni tem mais de 226 mil pré-selecionados na 1ª chamada
Programa oferece 595.374 bolsas de estudos, em 895 cursos de 1.046 instituições privadas por todo o país
BNDES libera R$ 280 milhões para fábrica de baterias voltada à transição energética
Fábrica ficará em Itajaí, Santa Catarina, e deve criar 90 postos de trabalho
