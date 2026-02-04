PF encontrou indícios de envolvimento de familiares Buzzi em um esquema de compra de decisões judiciais - STJ/Divulgação

Publicado 04/02/2026 17:18

São Paulo - O ministro do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) Marco Aurélio Buzzi foi acusado de cometer assédio sexual contra uma jovem de 18 anos. A informação foi divulgada pela revista Veja e confirmada pela reportagem. Procurado, Buzzi divulgou nota por meio da assessoria de imprensa do STJ.

"O ministro Marco Buzzi informa que foi surpreendido com o teor das insinuações divulgadas por um site, as quais não correspondem aos fatos. Repudia, nesse sentido, toda e qualquer ilação de que tenha cometido ato impróprio", diz a nota.



Natural de Santa Catarina, Buzzi, foi indicado à Corte em 2011, pela então presidente Dilma Rousseff, para substituir o ministro Paulo Geraldo de Oliveira Medina, que se aposentou. No STJ, Buzzi compõe a 4ª Turma e atua como presidente da Comissão de Coordenação. Ele ingressou na magistratura em 1982 e tomou posse como desembargador em 2002.



A Polícia Federal encontrou indícios de envolvimento de familiares do ministro do STJ em um esquema de compra de decisões judiciais vinculado ao advogado Roberto Zampieri, assassinado em 2023. Durante a análise dos materiais apreendidos na investigação, a PF identificou a existência de minutas com decisões antecipadas de Buzzi e de outros três ministros do STJ.



A Polícia Federal identificou ainda que o escritório da filha de Buzzi, Carolina Buzzi, funcionava em um imóvel que pertencia a uma empresa investigada na operação. Na época, a advogada afirmou que pagava aluguel pelo uso do espaço e disse que os valores são compatíveis com os do mercado, mas não quis apresentar o contrato ou os comprovantes de pagamento. O ministro Marco Buzzi afirmou que não tinha "conhecimento das relações comerciais de sua filha".



Acusação de assédio sexual



O presidente do STJ, Herman Benjamin, recebeu na terça-feira, 3, um relato de que o ministro teria cometido assédio sexual contra uma jovem de 18 anos. O crime teria ocorrido durante o recesso, quando Buzzi recebeu uma família de amigos em sua casa de praia, em Balneário Camboriú (SC).



A filha do casal, que chamava o ministro de tio, relatou que Buzzi tentou agarrá-la à força. Acompanhada dos pais, a vítima registrou um boletim de ocorrência na polícia.