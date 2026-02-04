Hugo Motta defendeu a aprovação do projetoLula Marques/Agência Brasil
Área técnica do governo tende a recomendar veto a penduricalhos na Câmara
Avaliação é de que o projeto desrespeita o artigo 169 da Constituição
Saiba o que o MP militar apresentou ao STM para pedir a perda de patente de Bolsonaro e mais quatro
Procurador elencou as justificativas para a punição aos oficiais
STF marca julgamento que vai definir alcance da Lei de Anistia
Plenário analisará se regra pode evitar a punição de agentes do Estado que participaram da ocultação de cadáveres na Ditadura
TCU vai fiscalizar Correios por assunção de dívida de R$ 7,6 bilhões com Postalis
Inspeção da Corte de Contas examinará supostas irregularidades na estatal
Calheiros afirma que Galípolo se comprometeu em passar informações possíveis sobre o Master
Senadores membros da CAE se reuniram com o presidente do Banco Central
Bolsonaro fez descaso com preceitos éticos dos militares, diz MPM
Órgão diz que ex-presidente feriu princípios como fidelidade à Pátria
