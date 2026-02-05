Momento foi registrado por câmeras de segurançaReprodução / Redes sociais
Motociclista atropela mulher ao empinar veículo em avenida de SP— Jornal O Dia (@jornalodia) February 5, 2026
Reprodução / Redes sociais#ODia pic.twitter.com/pfV7klNFMD
Agora você pode ler esta notícia off-line
Momento foi registrado por câmeras de segurançaReprodução / Redes sociais
Motociclista atropela mulher ao empinar veículo em avenida de SP— Jornal O Dia (@jornalodia) February 5, 2026
Reprodução / Redes sociais#ODia pic.twitter.com/pfV7klNFMD
Vídeo: Motociclista atropela mulher ao empinar veículo em avenida de SP
Vítima atravessava a faixa de pedestres; infrator fugiu do local sem prestar socorro
Juristas defendem revisão da aposentadoria compulsória como pena máxima dada a juízes
Modelo atual de punição a magistrados é alvo de críticas
São Paulo confirma 12ª morte por bebida contaminada com metanol
Autoridades de saúde ainda investigam outros quatro óbitos
STJ abre sindicância contra ministro Marco Buzzi, acusado de importunação sexual
Medida foi tomada por unanimidade pelo plenário; ele nega a acusação
Vídeo: Promoção de macarrão instantâneo a R$ 0,01 causa confusão em supermercado
Caso aconteceu em Assú, no interior do Rio Grande do Norte
PT pede que TSE proíba impulsionamento pago de conteúdos críticos a governos na pré-campanha
Partido encaminhou à Justiça Eleitoral 12 sugestões para as eleições deste ano
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.