Momento foi registrado por câmeras de segurançaReprodução / Redes sociais

Publicado 05/02/2026 09:56

Um motociclista atropelou, nesta quarta-feira (4), uma mulher na Avenida Yervant Kissajikian, em Americanópolis, na zona sul de São Paulo, enquanto empinava o veículo. A vítima atravessava a faixa de pedestres.

Motociclista atropela mulher ao empinar veículo em avenida de SP



Reprodução / Redes sociais#ODia pic.twitter.com/pfV7klNFMD — Jornal O Dia (@jornalodia) February 5, 2026

O momento foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver a mulher atravessando a faixa de pedestres quando é atingida. Outro motociclista, que também passava pelo local, diminui a velocidade, enquanto o suspeito empina o veículo e atropela a vítima.

A manobra é considerada uma infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro. O infrator fugiu do local sem prestar socorro. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirma que, até o momento, não foi localizado o registro da ocorrência junto à Polícia Civil.

O 80º Distrito Policial (Vila Joaniza) analisa imagens da ação para identificar o motorista responsável.