Kassab já declarou que se sentiria "privilegiado" caso fosse escolhido como vice na chapa de Tarcísio de Freitas - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 05/02/2026 11:41 | Atualizado 05/02/2026 11:42

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que a definição do vice na chapa à reeleição ficará para um momento posterior e deverá ser tomada em consenso com as legendas que integram sua base de alianças. Segundo ele, o Partido Liberal (PL) terá peso relevante na decisão. "Essa escolha será feita mais adiante e de forma conjunta. O PL é um partido superimportante para nós. Vamos apoiar o candidato do PL à Presidência da República, o que tem um significado grande", disse o governador, durante o lançamento de investimentos em habitação, nesta quarta-feira, 4.

Tarcísio acrescentou que a expectativa é fortalecer com o eleitorado paulista a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Palácio do Planalto. O atual vice, Felício Ramuth (PSD), e o secretário de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, são cotados para o posto. Kassab já declarou que se sentiria "privilegiado" caso fosse escolhido. Além deles, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, defende a indicação do deputado estadual André do Prado para a vaga de vice.

Questionado sobre a disputa interna, Tarcísio elogiou o atual vice e evitou antecipar a decisão. "Tenho hoje um vice excepcional, uma pessoa superpreparada. Precisamos ponderar isso com cuidado e, mais à frente, tomar uma decisão", afirmou.