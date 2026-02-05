Proposta de Fachin para criação de um código de ética para magistrados enfrenta resistências no STFSTF / Rosinei Coutinho
Fachin adia almoço com ministros do STF para depois do carnaval
Há uma expectativa de que o código de ética, que enfrenta resistência no Supremo, figure como um dos principais assuntos do encontro
Operação em Goiás mira fraude contra falso mandado de prisão de Lula e Moraes
CNJ identificou alterações indevidas em dados no sistema
Supermercado é condenado a pagar R$ 15 mil por registrar orientação sexual em ficha de funcionário
Decisão considerou a prática como homofóbica
Polícia prende oito suspeitos de esquema milionário de agiotagem em três estados
Grupo coagia e exercia domínio territorial sobre pequenos comerciantes e trabalhadores informais, a quem emprestava valores a juro
Frente fria provoca chuva e queda de temperaturas nas regiões Sul e Sudeste
Inmet mantém alertas de risco de tempestades em São Paulo
Vídeo: Motociclista atropela mulher ao empinar veículo em avenida de SP
Vítima atravessava a faixa de pedestres; infrator fugiu do local sem prestar socorro
