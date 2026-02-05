Hackers tentaram expedir um falso mandado de prisão contra LulaDivulgação/ redes sociais/ CanalGov
Operação em Goiás mira fraude contra falso mandado de prisão de Lula e Moraes
CNJ identificou alterações indevidas em dados no sistema
Supermercado é condenado a pagar R$ 15 mil por registrar orientação sexual em ficha de funcionário
Decisão considerou a prática como homofóbica
Polícia prende oito suspeitos de esquema milionário de agiotagem em três estados
Grupo coagia e exercia domínio territorial sobre pequenos comerciantes e trabalhadores informais, a quem emprestava valores a juro
Frente fria provoca chuva e queda de temperaturas nas regiões Sul e Sudeste
Inmet mantém alertas de risco de tempestades em São Paulo
Vídeo: Motociclista atropela mulher ao empinar veículo em avenida de SP
Vítima atravessava a faixa de pedestres; infrator fugiu do local sem prestar socorro
Juristas defendem revisão da aposentadoria compulsória como pena máxima dada a juízes
Modelo atual de punição a magistrados é alvo de críticas
