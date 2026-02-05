Flávio Dino citou o pagamento de "auxílio-peru" e "auxílio-panetone" como exemplos de ilegalidadeSophia Santos/STF
STF marca para 25 de fevereiro julgamento sobre penduricalhos
Flávio Dino mandou suspender pagamentos ilegais nos Três Poderes
MP de SP denuncia dono da Ultrafarma por suborno de fiscais em esquema de propinas de R$ 1 bi
Sidney Oliveira remunerava agentes públicos com grandes quantias em espécie
'Mapa do Caminho Nacional' para transição energética é debatido às vésperas do prazo final
Plano estabelece metas para substituição gradual do uso de combustíveis fósseis
PGR envia ao Supremo parecer favorável à pejotização do trabalho
Para Gonet, competência para analisar contratos é da Justiça comum
Senador Jader Barbalho é internado em Belém após mal-estar
Boletim informa que quadro é compatível com desidratação
Programa leva professores de escolas públicas a intercâmbio no Panamá
Vagas são para docentes pretos, pardos ou quilombolas
