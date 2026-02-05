Paulo Gonet não considera contratação como pessoa jurídica (PJ) uma forma de burlar direitos trabalhistasDivulgação/ Rosinei Coutinho/STF
PGR envia ao Supremo parecer favorável à pejotização do trabalho
Para Gonet, competência para analisar contratos é da Justiça comum
PGR envia ao Supremo parecer favorável à pejotização do trabalho
Para Gonet, competência para analisar contratos é da Justiça comum
Senador Jader Barbalho é internado em Belém após mal-estar
Boletim informa que quadro é compatível com desidratação
Programa leva professores de escolas públicas a intercâmbio no Panamá
Vagas são para docentes pretos, pardos ou quilombolas
Senador busca PGR para pedir prisão domiciliar de Bolsonaro e liberação de contato com Valdemar
Wellington Fagundes (PL-MT) tem visita ao ex-presidente agendada para sábado (7)
Tempestade atinge o Guarujá, causa alagamentos e deixa 12 desabrigados
Três casas foram afetadas por deslizamento
Ministro do STJ acusado de importunação sexual pede licença médica
Tribunal abriu sindicância para apurar a acusação
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.