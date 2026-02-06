Autor entrou na padaria usando touca e capacete e disparou contra vítimas - Reprodução / TV Globo

Publicado 06/02/2026 08:10 | Atualizado 06/02/2026 08:22

O autor entrou na padaria usando touca e capacete e disparou contra a ex-namorada, de 16 anos, que trabalhava no caixa. Em seguida, atirou contra uma cliente que estava no local e, depois, contra a irmã da adolescente, de 14 anos. A jovem foi socorrida e encaminhada ao Hospital Risoleta Neves, mas não resistiu.



Populares disseram que o suspeito é ex-namorado da jovem, de 16 anos, e que o ataque teria sido motivado por ciúmes. A Polícia Militar esteve na casa de familiares do adolescente, que foi apreendido e conduzido à delegacia acompanhado da mãe.

A jovem, de 14 anos, será velada a partir das 12h, na Igreja Pentecostal Restaurando Almas, no bairro Piratininga, em Belo Horizonte. O enterro está marcado para as 16h30, no Cemitério da Paz.



A ex-namorada do suspeito, de 16 anos, terá o velório a partir das 8h30, no Cemitério Porto Seguro, em Ribeirão das Neves, com enterro marcado para as 10h30.

Já a cliente do estabelecimento será velada a partir das 10h30, no Cemitério da Saudade, na Região Leste da capital, com sepultamento previsto para as 14h.

O suspeito será apresentado ao Ministério Público, que vai decidir sobre uma possível internação no sistema socioeducativo. A mãe nega que ele tenha cometido o crime.