Estado de São Paulo confirma nove casos de raiva em morcegos somente em 2026Pixabay
Em caso de acidentes envolvendo o animal (como mordidas), a pessoa deve procurar imediatamente um serviço de saúde para a avaliação médica e indicação da profilaxia adequada ao caso
Conteúdos falsos criados com IA mais que triplicam entre 2024 e 2025
Estudo mostra crescimento do uso da IA para conteúdos políticos
STF impõe pena mais dura para crimes contra a honra de presidentes do Senado, Câmara e Corte
A ação foi proposta pelo Partido Progressista, que questionava a validade do inciso II do artigo 141 do Código Penal
Após aumentar próprio salário, Zema critica reajuste no Congresso
Projeto cria a Gratificação de Desempenho e Alinhamento Estratégico (GDAE), que pode chegar a 100% do salário do cargo efetivo ocupado pelo servidor
STF marca para 25 de fevereiro julgamento sobre penduricalhos
Flávio Dino mandou suspender pagamentos ilegais nos Três Poderes
MP de SP denuncia dono da Ultrafarma por suborno de fiscais em esquema de propinas de R$ 1 bi
Sidney Oliveira remunerava agentes públicos com grandes quantias em espécie
