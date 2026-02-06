Ponte liga a cidade de Conceição das Alagoas, em Minas Gerais, a Miguelópolis, no interior de São PauloMontagem com fotos de DER-MG / Defesa Civil
Ponte entre MG e SP é totalmente interditada e faz motoristas percorrerem 100 km a mais
Decisão ocorreu após identificação de trincas em pilares estruturais; não há previsão de liberação da via
Caso Master: PF investiga suspeitas de fraude na Previdência de servidores no Amapá
Agentes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão
Estado de São Paulo confirma nove casos de raiva em morcegos somente em 2026
Em caso de acidentes envolvendo o animal (como mordidas), a pessoa deve procurar imediatamente um serviço de saúde para a avaliação médica e indicação da profilaxia adequada ao caso
Conteúdos falsos criados com IA mais que triplicam entre 2024 e 2025
Estudo mostra crescimento do uso da IA para conteúdos políticos
STF impõe pena mais dura para crimes contra a honra de presidentes do Senado, Câmara e Corte
A ação foi proposta pelo Partido Progressista, que questionava a validade do inciso II do artigo 141 do Código Penal
