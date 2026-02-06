Ponte liga a cidade de Conceição das Alagoas, em Minas Gerais, a Miguelópolis, no interior de São Paulo - Montagem com fotos de DER-MG / Defesa Civil

Publicado 06/02/2026 08:59 | Atualizado 06/02/2026 09:00

A ponte sobre o Rio Grande, que liga os estados de Minas Gerais e São Paulo, foi totalmente interditada nesta quinta-feira (5) após a estrutura apresentar trincas em pilares estruturais. Com o desvio, o motorista é obrigado a percorrer 100 quilômetros a mais. Não há previsão de liberação da via.

Desde que foram constatadas rachaduras nos pilares de sustentação, na quarta-feira (4), o tráfego ainda era permitido para veículos leves. A estrutura liga a cidade de Conceição das Alagoas, em Minas Gerais, a Miguelópolis, no interior de São Paulo.

De acordo com a polícia, quem sai de Miguelópolis pode usar duas rotas até Conceição de Alagoas. A primeira, é seguir pela SP-425 até Guaíra, continuar até Barretos, acessar a SP-326, que ao mudar de estado passa a se chamar BR-364, seguir até Planura (MG) e acessar a MG-427.

Outra alternativa é seguir pela SP-385, no sentido Ituverava, depois continuar pela SP-330 até Igarapava e, ao atravessar a divisa entre São Paulo e Minas Gerais, seguir pela BR-050 até Uberaba (MG) e acessar a MG-427.



A ponte tem 540 metros de extensão, 7,84 metros de largura e foi construída em 1974 por uma usina da região. Profissionais envolvidos na análise da estrutura afirmaram que as trincas encontradas "comprometem a segurança dos usuários".



"O DER-MG está em contato com o Departamento Rodoviário de São Paulo com o objetivo de viabilizar ações para recuperação da estrutura, possibilitando a retomada da circulação de veículos no local", afirma o comunicado.