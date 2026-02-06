Haddad levou o nome de Mello ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)Divulgação / PT
Secretário da Fazenda diz que não recebeu convite para BC, mas que aceitaria cargo
Guilherme Mello afirma estar lisonjeado com indicação de Haddad e diz que está à disposição de Lula
'Penduricalhos': Saiba o que são os auxílios suspensos pelo ministro Flávio Dino
Decisão também se aplica a Estados e municípios
TJ-SP condena Tabata Amaral a pagar R$ 30 mil a Nunes por ofensa em campanha de 2024
Decisão é da 8ª Câmara de Direito Privado e reformou parcialmente sentença de primeira instância
Criminoso ameaça arrancar dedo de idosa durante assalto na Zona Sul de SP: 'Tira a aliança'
Homem ainda disse que 'daria um tiro' na vítima
PM de folga é baleado ao tentar separar briga em posto de combustíveis em Goiânia
Policial anunciou que era militar durante a confusão; autor do disparo morreu
Mulher é presa após arremessar gata do 12º andar de prédio em Curitiba
Animal está recebendo atendimento veterinário em uma ONG
