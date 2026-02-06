Haddad levou o nome de Mello ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Divulgação / PT

Publicado 06/02/2026 11:33

"O que eu queria dizer é que eu fico lisonjeado pela lembrança do meu nome, fico muito feliz pela confiança do ministro (Haddad) fico muito feliz pela confiança dele em indicar o meu nome, no entanto, não recebi nenhum convite", afirmou o secretário.

Haddad levou o nome de Mello ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ainda não tomou nenhuma decisão sobre o fato.

O secretário, porém, disse que está à disposição de Lula e do ministro para cumprir as tarefas que eles definirem.

Mello não quis responder se acredita ser capacitado para assumir a diretoria de política econômica do Banco Central, mas a subsecretária de Política Macroeconômica, Raquel Nadal, afirmou que poderia atestar a competência do chefe em analisar a política monetária.