Secretário é mestre em Economia Política pela PUC de São Paulo e Doutor em Ciência Econômica pela UnicampEdu Andrade / Ministério da Fazenda
Haddad indica Guilherme Mello para diretoria vaga do Banco Central
Secretário de Política Econômica teve nome sugerido a Lula e depende de aprovação do Senado
IPVA de veículos com placas finais 8 e 9 vence nesta semana
Contribuinte pode pagar cota única com 3% de desconto ou parcelar em três vezes
Máquinas agrícolas lideram gastos de emendas parlamentares em 2025
Especialistas veem preferência por ações com retorno eleitoral imediato
INSS: Entenda as regras de transição de aposentadoria que valem a partir deste ano
Há atualmente mais de 2,9 milhões de trabalhadores na fila aguardando resposta da Previdência
Lula destaca menor taxa de desemprego da série histórica e alta da renda em 2025
Pnad Contínua aponta índice de 5,1% no fim do ano e recorde de pessoas ocupadas no país
Prazo para aderir ao Simples Nacional termina neste sábado
Pedido é feito online e vale para MEI, micro e pequenas empresas
