Ao longo do dia, a cotação do dólar caiu para R$ 5,16 Valter Campanato/Agência Brasil
Dólar sobe para R$ 5,24 após indicação de Trump ao BC dos EUA
Bolsa cai 0,97%, mas tem melhor mês desde novembro de 2020
Fevereiro seguirá com bandeira tarifária verde na conta de luz
Chuvas de janeiro foram garantiram a recuperação dos reservatórios
Tesouro Nacional lança novo título público em março
Investimento será vinculado à taxa básica de juros Selic
Beneficiários do Pé-de-Meia podem fazer aplicação no Tesouro Direto
Antes, o dinheiro recebido só podia ser aplicado na poupança
Uber anuncia novo escritório em SP para abrigar centro tecnológico
Profissionais de áreas como engenharia, produto, design e ciência de dados ficarão no local
Correios reabrem inscrições para Plano de Desligamento Voluntário
Ação integra plano de reestruturação econômico-financeiro da estatal
