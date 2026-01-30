Uber anuncia novo escritório em SP para abrigar centro tecnológico AFP
Uber anuncia novo escritório em SP para abrigar centro tecnológico
Profissionais de áreas como engenharia, produto, design e ciência de dados ficarão no local
Uber anuncia novo escritório em SP para abrigar centro tecnológico
Profissionais de áreas como engenharia, produto, design e ciência de dados ficarão no local
Correios reabrem inscrições para Plano de Desligamento Voluntário
Ação integra plano de reestruturação econômico-financeiro da estatal
Petrobras reduz preço de querosene de aviação em 0,5%
Medida passa a valer a partir do domingo (1º)
Rede Ceja vai abrir período de matrícula para novos alunos
Estudante pode escolher uma das 60 unidades espalhadas pelo Estado
Setor público registra déficit primário de R$ 55,021 bilhões em 2025, diz BC
Estados tiveram superávit de R$ 5,453 bilhões
Desemprego até dezembro fica em 5,1% e 2025 tem melhor resultado desde 2012, aponta IBGE
Renda média real do trabalhador foi de R$ 3.613 no período
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.