Uber anuncia novo escritório em SP para abrigar centro tecnológico - AFP

Uber anuncia novo escritório em SP para abrigar centro tecnológico AFP

Publicado 30/01/2026 17:42 | Atualizado 30/01/2026 17:43

A Uber anunciou a abertura do seu segundo escritório em São Paulo para abrigar áreas técnicas que desenvolverão produtos para os mais de 70 países onde a empresa opera. Será a maior unidade do que a companhia chama de tech center na América Latina.

Profissionais de áreas como engenharia, produto, design e ciência de dados ficarão no local.

A operação é prevista para iniciar até o primeiro trimestre de 2027. O espaço no Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo, terá 16 mil metros quadrados, distribuídos em 11 andares e capacidade para até mil profissionais.

O escritório atual, em Pinheiros, concentrará equipes de operações e funções corporativas.

Com o novo escritório, a Uber informa que ultrapassará os R$ 2 bilhões em investimentos em tecnologia no Brasil, em quatro ondas de aportes.

"Estamos ampliando exponencialmente o número de profissionais de tecnologia no Brasil. Por isso, esse novo espaço vai nos permitir consolidar nossas equipes num ambiente mais integrado para colaboração e desenvolvimento de soluções que impactam usuários em diversos mercados", afirmou Rafael Pereira, diretor de Engenharia da Uber no Brasil, em nota.

Em 2024, a empresa anunciou investimento de R$ 1 bilhão para expansão do tech center ao longo de cinco anos.

Atualmente, cerca de 600 profissionais atuam no centro de São Paulo. Em 2025, a Uber anunciou um segundo parque tecnológico no país, no Rio de Janeiro, com investimentos de R$ 500 milhões.