Montante equivale a 0,43% do Produto Interno Bruto (PIB)José Cruz/Agência Brasil
Setor público registra déficit primário de R$ 55,021 bilhões em 2025, diz BC
Estados tiveram superávit de R$ 5,453 bilhões
Setor público registra déficit primário de R$ 55,021 bilhões em 2025, diz BC
Estados tiveram superávit de R$ 5,453 bilhões
Desemprego até dezembro fica em 5,1% e 2025 tem melhor resultado desde 2012, aponta IBGE
Renda média real do trabalhador foi de R$ 3.613 no período
Companhia produtora de aço abre 30 vagas para jovem aprendiz no Rio
Oportunidades são voltadas para moradores da capital fluminense, Itaguaí e Seropédica
Empresa do ramo de segurança abre nove vagas de emprego no Rio
Oportunidades são para os cargos de porteiro, recepcionista bilíngue, operador de CFTV e bombeiro civil condutor
Receita paga lote da malha fina do Imposto de Renda
Mais de 180 mil contribuintes receberão R$ 403,65 milhões
Bares e restaurantes correm para regularizar pendências e manter benefícios do Simples Nacional
Abrasel alerta para prazo no fim de janeiro e diz que atraso pode gerar restrições operacionais, dificuldade de crédito e aumento de custos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.