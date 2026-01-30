Montante equivale a 0,43% do Produto Interno Bruto (PIB) - José Cruz/Agência Brasil

Montante equivale a 0,43% do Produto Interno Bruto (PIB)José Cruz/Agência Brasil

Publicado 30/01/2026 09:55

O setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) teve déficit primário de R$ 55,021 bilhões em 2025, informou o Banco Central nesta sexta-feira, 30. O montante equivale a 0,43% do Produto Interno Bruto (PIB).

O déficit do ano ficou em linha com a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de R$ 56,200 bilhões. As estimativas do mercado, todas negativas, iam de R$ 75,40 bilhões a R$ 43,0 bilhões.

O resultado de 2025 foi pouco mais negativo do que o observado em 2024, quando o déficit primário do setor público somou R$ 47,553 bilhões, ou 0,40% do PIB. Também é o resultado mais negativo desde 2023, quando o rombo nas contas públicas alcançou R$ 249,124 bilhões, ou 2,28% do PIB.

Nas aberturas, o resultado do ano passado foi puxado por um déficit primário de R$ 58,687 bilhões nas contas do governo central, o equivalente a 0,46% do PIB. Estados e municípios tiveram superávit de R$ 9,537 bilhões (0,07% do PIB), e as empresas estatais, déficit de R$ 5,871 bilhões (0,05% do PIB).

Isoladamente, os Estados tiveram superávit de R$ 5,453 bilhões no ano passado (0,04% do PIB), e os municípios, saldo positivo de R$ 4,084 bilhões (0,03% do PIB).

Dezembro

O setor público consolidado teve superávit primário de R$ 6,251 bilhões em dezembro, após um déficit de R$ 14,420 bilhões em novembro, informou o BC. Em dezembro de 2024, o superávit foi de R$ 15,745 bilhões.

O superávit do mês passado foi maior do que o previsto pela mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de R$ 4,450 bilhões. As estimativas do mercado iam de déficit de R$ 15,0 bilhões a superávit de R$ 18,200 bilhões.

O governo central teve superávit primário de R$ 21,572 bilhões, segundo a metodologia da autoridade monetária. Estados e municípios tiveram déficit de R$ 19,783 bilhões. As empresas estatais tiveram superávit de R$ 4,463 bilhões.

Isoladamente, os Estados tiveram déficit de R$ 16,743 bilhões, e os municípios, saldo positivo de R$ 3,041 milhões.