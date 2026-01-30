Ragamento será feito na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda - Reprodução

Ragamento será feito na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de RendaReprodução

Publicado 30/01/2026 07:45





Ao todo, 182.959 contribuintes receberão R$ 403,65 milhões, entre contribuintes prioritários e não-prioritários.



As restituições estão distribuídas da seguinte forma:



•124.065 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix;



•27.295 contribuintes de 60 a 79 anos;



•15.951 contribuintes sem prioridade;



•7.868 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;



•4.692 contribuintes acima de 80 anos;



•3.088 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave.



Aberta desde o último dia 23, a consulta pode ser feita na página da



Pagamento Cerca de 183 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o Fisco vão acertar as contas com o Leão. A Receita Federal paga nesta sexta-feira (30), o lote da malha fina de janeiro. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores.Ao todo, 182.959 contribuintes receberão R$ 403,65 milhões, entre contribuintes prioritários e não-prioritários.As restituições estão distribuídas da seguinte forma:•124.065 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix;•27.295 contribuintes de 60 a 79 anos;•15.951 contribuintes sem prioridade;•7.868 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;•4.692 contribuintes acima de 80 anos;•3.088 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave.Aberta desde o último dia 23, a consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet . Basta o contribuinte clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no botão “Consultar a Restituição”. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

O pagamento será feito na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina.



Se, por algum motivo, a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).



Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição depois de um ano, deverá requerer o valor no Portal e-CAC. Ao entrar na página, o cidadão deve acessar o menu “Declarações e Demonstrativos”, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no campo "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária."