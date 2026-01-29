Ao longo do dia, a cotação do dólar caiu para R$ 5,16 Valter Campanato/Agência Brasil
Dólar cai para R$ 5,19 e atinge o menor valor em 20 meses
Afetada por piora no exterior, bolsa interrompe sequência de recordes
Fazenda desmente aumento de carga tributária sobre setor de reciclagem
Ministério esclarece que catadores terão isenção total
XP Educação lança formação gratuita de assessores de investimentos
Curso aprimorado terá apenas duas turmas em 2026, com foco na certificação Ancord
Empresa aérea abre mais de 400 vagas de trabalho em manutenção aeronáutica
Há oportunidades de emprego no Rio de Janeiro
Prazo de adesão ao Refis é prorrogado até 8 de abril
Programa oferece condições especiais para renegociar dívidas de ICMS
Bares e restaurantes do Rio projetam aumento das vendas no Carnaval, aponta pesquisa
Abrasel-RJ destaca o turismo como elemento que justifica o otimismo do setor
