|NÚMERO DE PARCELAS
|DESCONTOS EM JUROS E MULTAS
|À vista
|95%
|2 a 10
|90%
|11 a 24
|60%
|25 a 60
|30%
|61 a 90
|Sem desconto
Prazo de adesão ao Refis é prorrogado até 8 de abril
Programa oferece condições especiais para renegociar dívidas de ICMS
