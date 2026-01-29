Pesquisa mostra que bares e restaurantes esperam aumento de até 50% nas vendas durante o Carnaval - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Pesquisa mostra que bares e restaurantes esperam aumento de até 50% nas vendas durante o CarnavalTânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 29/01/2026 18:27

A poucos dias do Carnaval, bares e restaurantes do Estado do Rio se preparam para um período de forte movimento e consumo em alta. Uma pesquisa da Abrasel-RJ mostrou que, entre os empresários que pretendem abrir durante a folia, a grande maioria (85%) espera aumentar o faturamento em comparação com o mesmo período do ano passado. Os números confirmam o clima de otimismo no setor de alimentação fora do lar para o Carnaval.

Cerca de 22% dos entrevistados estimam aumento de até 5%, enquanto 27% projetam alta de até 10%. Outros 18% acreditam que o crescimento pode chegar a 20% — e 15% esperam avanços mais expressivos, de até 50%. Para 5%, o crescimento será ainda maior. Na outra ponta, 14% não esperam alta das vendas no período. A pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 20 de janeiro.

“Essa expectativa favorável é reforçada pelo fluxo recorde de turistas no Estado, que estimula as vendas, assim como as altas temperaturas do verão. No momento em que 85% das empresas projetam vender mais durante a folia, há uma clara retomada da confiança do setor como um todo. E o mais expressivo: quase metade das empresas prevê alta acima de dois dígitos no faturamento, o que reforça a importância da festa para a economia fluminense e para a geração de empregos e renda”, diz Maurício Costa, presidente da Abrasel-RJ.

Turismo reforça as expectativas

O otimismo do setor encontra respaldo nos dados da economia e do turismo. Um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima que o Carnaval de 2026 deve movimentar R$ 14,48 bilhões em receitas no Brasil, valor 3,8% superior ao registrado em 2025 e o maior desde o início da série histórica, iniciada em 2013. Os bares e restaurantes aparecem como os principais responsáveis pela geração de receitas no período.

Outro fator que contribui para o cenário favorável é o aumento do fluxo de visitantes estrangeiros. Ainda segundo a CNC, o Brasil deve receber cerca de 1,42 milhão de turistas durante o Carnaval, número 4% maior do que o observado no ano passado. Para Paulo Solmucci, presidente-executivo da Abrasel, a presença desse público amplia o impacto econômico da festa.

“O turista costuma permanecer mais tempo nas cidades, consumir com maior frequência e circular por diferentes tipos de estabelecimentos em busca de experiências ligadas à nossa cultura. Isso faz com que o efeito do Carnaval se espalhe por mais dias e alcance um número maior de negócios”, afirma.