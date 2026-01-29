Sistema do INSS está em fora do ar até esta sexta por causa de atualização - INSS/Divulgação

Coordenador de Benefícios do INSS no Rio, Flávio Souza, diz que órgão fará novos mutirões Divulgação



A previsão é que todos os sistemas voltem a funcionar normalmente a partir de segunda-feira, dia 2 de fevereiro. Quem tinha agendamento marcado para os dias afetados está sendo contatado por telefone e também recebe avisos pelo aplicativo Meu INSS. Os casos serão remarcados automaticamente ou encaixados em novos mutirões, previstos para os próximos fins de semana.“Fizemos busca ativa, ligando para os segurados. Quem não conseguir antecipar agora será reagendado. A partir da próxima semana teremos força-tarefa para remarcar todos”, explicou Souza.Caso o segurado não receba contato, ele próprio pode remarcar o atendimento pelo aplicativo Meu INSS ou pela Central 135.O INSS reforça que a suspensão atinge apenas requerimentos e atendimentos presenciais. Benefícios que já estão concedidos continuarão sendo pagos normalmente.“Os benefícios que já estavam sendo pagos permanecem sem qualquer intercorrência”, disse o coordenador.Em nota, a Dataprev informou que a parada faz parte de uma etapa considerada essencial para a modernização dos sistemas previdenciários. A empresa está migrando as bases de dados para uma plataforma mais atual, com maior capacidade de processamento, segurança e estabilidade.De acordo com a estatal, o novo ambiente permitirá ampliar serviços digitais, reduzir riscos de obsolescência tecnológica e tornar o atendimento mais ágil. Um dos ganhos já registrados foi a redução do tempo de processamento da folha de pagamento de benefícios, que caiu de 96 para 48 horas.O período de indisponibilidade foi escolhido, segundo a Dataprev, por apresentar menor impacto sobre processos críticos, como a concessão de benefícios e a folha de pagamentos.A previsão é que todos os sistemas voltem a funcionar normalmente a partir de segunda-feira, dia 2 de fevereiro.