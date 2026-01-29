No Rio de Janeiro, o saldo da geração de empregos em 2025 ficou positivo em 100.920 vagas - Divulgação

No Rio de Janeiro, o saldo da geração de empregos em 2025 ficou positivo em 100.920 vagasDivulgação

Publicado 29/01/2026 15:40

Pressionada pelos juros altos e pela desaceleração da economia, a criação de empregos formais caiu no Brasil em 2025. Os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, apontam que 1.279.498 postos de trabalho com carteira assinada foram abertos no ano passado.



O indicador mede a diferença entre contratações e demissões. O saldo é 23,73% menor em relação a 2024, quando o país tinha criado 1.677.575 empregos. Os dados trazem ajustes, quando o Ministério do Trabalho registra declarações entregues fora do prazo pelos empregadores e retifica os dados de meses anteriores.



Setores

Na divisão por ramos de atividade, todos os cinco setores pesquisados criaram empregos formais em 2025.



- Serviços: 758.355 postos;

- Comércio: 247.097;

- Indústria (de transformação, de extração e de outros tipos): 144.319;

- Construção civil: 87.878;

- Agropecuária: 41.870.

Destaques

Nos serviços, a criação de empregos foi puxada pelo segmento de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, com a abertura de 318.460 postos formais. A categoria de administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais abriu 194.903 vagas.



Na indústria, o destaque positivo ficou com a indústria de transformação, que contratou 114.127 trabalhadores a mais do que demitiu. Em segundo lugar, ficou o segmento de água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação, que abriu 14.346 vagas. A indústria extrativa abriu 9.554 vagas em setembro



Regiões e estados

Todas as cinco regiões registraram abertura de vagas formais no ano passado. Veja abaixo o desempenho de cada região:



- Sudeste: 504.972 postos;

- Nordeste: 347.940;

- Sul: 186.126;

- Centro-Oeste: 149.530;

- Norte: 90.613.

Na divisão por unidades da Federação, todas registraram saldo positivo em 2025. Os destaques na criação de empregos foram São Paulo (+311.228 postos); Rio de Janeiro (+100.920) e Bahia (+94.380).



Os menores saldos de criação de emprego foram registrados no Tocantins (+7.416 postos); Acre (+5.058) e Roraima (+2.568).