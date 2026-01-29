Inadimplência de empresas em novembro foi o maior da série histórica da Serasa - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Inadimplência de empresas em novembro foi o maior da série histórica da SerasaMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 29/01/2026 14:26

A inadimplência entre as empresas brasileiras bateu novo recorde em novembro de 2025, atingindo 8,9 milhões de CNPJs, o maior número desde o início da série histórica. Juntas, elas somaram mais de R$ 210,8 bilhões em dívidas negativadas, segundo o Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian.

De acordo com a economista-chefe da Serasa Experian, Camila Abdelmalack, o resultado reflete um cenário econômico ainda marcado por juros elevados e crédito mais restritivo. “O recorde de inadimplência em novembro mostra que muitas empresas seguem com pouco espaço financeiro para absorver oscilações de custos ou de receita. Com o crédito mais caro, cresce a dificuldade de alongar dívidas, o que acaba levando ao atraso de obrigações recorrentes”, explica.



Perfil das dívidas



Ainda segundo os dados de novembro de 2025, as empresas inadimplentes possuíam, em média, 7 contas negativadas, cujo ticket médio foi de R$ 3.375,40, enquanto a dívida média por empresa alcançou R$ 23.790,80.

“Os dados mostram que, além de mais empresas inadimplentes, as dívidas estão maiores. Isso indica um agravamento do endividamento, com compromissos financeiros mais elevados acumulados ao longo do tempo”, complementa a economista-chefe.